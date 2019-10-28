أبرز مبادرات اتفاقية اتحاد الكرة مع جمعية أصدقاء اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أبرز مبادرات الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل مع جمعية أصدقاء اللاعبين برئاسة ماجد عبدالله.

ومن أبرز المبادرات “بطاقات لمستفيدي الجمعية تُمكنهم الاستفادة من خدمات المسابقات التي يمتلكها اتحاد كرة القدم، وإمكانية التبرع للجمعية عند شراء تذاكر المباريات إلكترونيًّا، ومشاركة الجمعية في مناسبات الاتحاد الخاصة”.

كما دعم اتحاد كرة القدم، مبادرة الجمعية بتكريم 14 لاعبًا سابقًا في المباريات الجماهيرية، وتنظيم مباريات ودية لقدامى اللاعبين، وفتح المجال للجمعية لإطلاق حملات ترويجية بالشراكة مع الاتحاد.

ودعم الاتحاد مقترح مشاركة اللاعبين القدامى وأبنائهم في تنظيم البطولات والمسابقات، ومنح مستفيدي الجمعية مقعدين في الدورات التدريبية التي يُقيمها اتحاد كرة القدم، بجانب زيارة عدد من اللاعبين لمعسكرات المنتخبات الوطنية.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين، والذين ساهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، بجانب سعي الجمعية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.