أبطال آسيا يكشف سيناريوهات تأهل #الهلال

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بتأخر الزعيم بنتيجة 3/2.

وتقدم الهلال في الدقيقة 13 عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يسجل أكرم عفيف ونام تاي هي وحسن الهيدوس ثلاثية في الدقائق 17، 19 و20، وقلص بافيتيمبي جوميز الفارق في الدقيقة 25.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سيناريوهات تأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، مؤكدًا أنه لا وجود للأشواط الإضافية حتى الآن.

وأضاف حساب البطولة القارية الرسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين أو هدف، من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضح حساب دوري أبطال آسيا أن السد القطري لا يملك سوى خيار واحد للتأهل إلى نهائي البطولة، وهو الفوز على الهلال بفارق 3 أهداف أو أكثر.