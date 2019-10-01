أبل تصدر تحديثاً جديداً لـ iOS لعلاج ثغرات آيفون

أبل تصدر تحديثاً جديداً لـ iOS لعلاج ثغرات آيفون

2019/10/01
الساعة 12:56 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت شركة أبل عن إصدار تحديث جديدة لنظام التشغيل ”آي أو إس iOS”؛ بهدف إصلاح عدد من الثغرات.

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق تحديث آخر؛ لإصلاح الثغرة التي تسمح بالحصول على وصول كامل وتنقل البيانات عبر الإنترنت دون إذن المستخدم.

ويعمل الإصدار 13.1.2 من نظام ” آي أو إس ” المشغّل لهواتف آيفون الذكية؛ لإصلاح بعض المشكلات، مثل إصلاح الثغرة التي تجعل شريط التقدم للنسخة الاحتياطية لخدمة (آيكلاود) iCloud يستمر في التقدم حتى بعد نجاح النسخة الاحتياطية.

ومن جانبها، قالت أبل إن الإصدار 13.1.2 الجديد يحل مشكلات مثل عدم عمل تطبيق الكاميرا، وعدم تشغيل ضوء الفلاش، والمشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان بيانات معايرة الشاشة.


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