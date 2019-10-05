أبل تصدم مستخدميها بسبب عطل كارثي
تسبب في إيقاف بعض هواتفها

أبل تصدم مستخدميها بسبب عطل كارثي

2019/10/05
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

صدمت شركة أبل عملاءها بشأن توقف بعض هواتفها الذكية عن التشغيل، قائلة: ”بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة”.

وقالت شركة أبل في بيان لها إن هذه المشكلة تؤثر على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية”، مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلات مجاناً.

ودعت أبل مستخدميها: ”إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجاناً”.


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