أبل تطلق خدمة Apple Arcade الجديدة لأجهزة ماك

المواطن - متابعة

أصدرت أبل خدمتها Apple Arcade لأجهزة كمبيوتر ”ماك” التي تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل؛ إذ يأتي ذلك قبل الإصدار العام لنظام التشغيل MacOS Catalina، والذي من المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر.

ووفقا لموقع 9to5mac الأمريكي توفر Apple Arcade مجموعة كبيرة من الألعاب مع اشتراك قيمته 4.99 دولار شهريًّا، كما يمكن مشاركته مع ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة، وبحسب شركة أبل؛ سيكون هناك أكثر من 100 لعبة متوفرة بحلول نهاية العام، مع المزيد من الألعاب القادمة كل شهر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يمكن تشغيل هذه الألعاب على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وApple TV وحواسب ماك التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 13 وiPadOS 13 وtvOS 13 وmacOS Catalina؛ إذ تتم مزامنة كل الأمور على iCloud.

وإذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل macOS Catalina فيمكنك تجربة Apple Arcade ببساطة عن طريق الوصول إلى Mac App Store، كما يمكنك حتى قرن وحدة تحكم PlayStation 4 أو Xbox Wireless لتحسين تجربة الألعاب.