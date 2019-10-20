أبها لا يخسر على أرضه في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم أبها مستوى جيدًا خلال المباريات التي يخوضها على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المباريات الثلاث التي لعبهما على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في الفوز على الاتفاق بهدف نظيف، وتعادل بنتيجة 1/1 ضد الرائد والفيحاء.

ولعب أبها ضد الفيحاء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه صالح آل عباس، قبل أن يتعادل الفيحاء في الدقيقة 58 برأسية مميزة من لاعبه التشيلي روني فرنانديز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 6 نقاط في المركز الـ13.