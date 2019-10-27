#أبها يتقدم على #الاتحاد في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الثامنة

#أبها يتقدم على #الاتحاد في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان

2019/10/27
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتأخر العميد بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 22.

وحصل الفريق الضيف على ركلة ركنية، استغلها كريم عواضي ليهز شباك العميد برأسية مميزة، وضغط النمور بحثًا عن التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها بتأخر أصحاب الأرض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن أبها صاحب المركز التاسع.

 


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