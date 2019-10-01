أبو الغيط: تحرك عربي مرتقب حال ثبوت مسؤولية إيران عن اعتداءات أرامكو

أبو الغيط: تحرك عربي مرتقب حال ثبوت مسؤولية إيران عن اعتداءات أرامكو

2019/10/01
الساعة 10:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك تحركاً عربياً مرتقباً حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف منشأتي أرامكو.

وأوضح أبو الغيط خلال حوار مع “الشرق الأوسط” أنه لا يقول إن إيران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة، قائلاً: “أنتظر التقرير”.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية: “لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صُنعت في إيران”.

وتابع “السؤال مَن أطلقها ومن أين أطلقت، وعندئذ سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة، بما فيها مجلس الأمن”.

وأشاد أبو الغيط بالحكمة الشديدة لدى القيادة السعودية، متهمًا النظام الإيراني بأنه لا يزال يسعى إلى تصدير الثورة.


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