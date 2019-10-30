أتلتيكو يكشف حقيقة تفاوضه مع راكيتيتش

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حقيقة اهتمامه بضم نجم خط وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد أكدت، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، وأبلغوا وكيل أعماله منذ عدة أسابيع برغبتهم في التعاقد معه.

ونفى مصدر من داخل نادي أتلتيكو مدريد ارتباطهم بالتعاقد مع راكيتيتش أو التواصل مع وكيل أعماله خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة الكرواتي راكيتيتش بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج الذي يُقدم مستوى مميزًا.