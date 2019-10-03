أجواء شبه شتوية الأسبوع المقبل

أجواء شبه شتوية الأسبوع المقبل

2019/10/03
الساعة 10:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، إن المملكة والكويت سيشهدا انخفاضًا في درجات الحرارة دون الأربعين نهارًا خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الحربي أن المملكة ستشهد وجود أجواء شبه شتوية خلال الأسبوع المقبل وتحديدًا في شمال السعودية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

 


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