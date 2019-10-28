أجور التعليم الأهلي.. إداريون رواتبهم 50 ألفًا ومعلمون 1500 ريال!

أجور التعليم الأهلي.. إداريون رواتبهم 50 ألفًا ومعلمون 1500 ريال!

2019/10/29
الساعة 12:08 صباحًا
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المواطن - الرياض

قال أبو محمد، معلم في مدرسة أهلية: إن الأجور في التعليم الأهلي متدنية جدًّا، وفي حال الخصم من الراتب يصبح الإجمالي 1500 ريال، موضحًا أن المعلم في الأهلية يلجأ لأعمال أخرى؛ لكي يسد حاجته.

من جهته، أكد سالم الغامدي، مدير الإشراف والتطوير التربوي في عطاء التعليمية، خلال حواره إلى برنامج “تم”، أن ركيزة الاستثمار في المدارس الأهلية على المعلم والمعلمة، وفي التعليم الأهلي تملك أكثر من 60 ألف وظيفة، وهذا رقم كبير في القطاع الخاص.

أما ناصر الخثلان فأوضح أن لدينا إداريين رواتبهم 50 ألف ومعلمين رواتبهم 8 آلاف، والآن يوجد أزمة هل المعلم الذي نستقطبه هل هو مؤهل؟ والبرامج المسائية نعاني منها.


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