أحمد أمين يعود بعد غياب 4 سنوات بـ الفاميليا

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يستعد الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين للعودة إلى عالم الديجيتال بتقديم “الفاميليا”، وهو أول أعماله على السوشيال ميديا بعد غياب دام أربع سنوات، حيث عرفه الجمهور في بداياته من خلال سلسلة فيديوهاته الشهيرة “30 ثانية”، و”البريك” على “اليوتيوب”، والتي لاقت شهرة واسعة وقتها، وانتقل بعدها لتقديم “البلاتوه” أول أعماله على شاشة التلفزيون.

ويسلط أحمد أمين الضوء على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات “الفاميليا”، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.

ويدور البرنامج في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما.

ويتناول أحمد أمين من خلال “الفاميليا” موضوعًا مختلفًا في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، من خلال ظهور أحمد أمين سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل شفوي، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.