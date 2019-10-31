أحمد موسى يُزين قائمة المنتخب النيجيري
بعد تعافيه من الإصابة

أحمد موسى يُزين قائمة المنتخب النيجيري

2019/10/31
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، الألماني جيرنوت روهر عن ضم نجم نادي النصر، أحمد موسى إلى قائمة النسور الخضراء، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويُعد أحمد موسى من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، ما دفع المدرب الألماني لاستدعائه رغم عودته إلى تدريبات النصر الجماعية بالأمس، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان موسى قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر والفتح في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

ويستعد المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى البطولة الإفريقية، أمام بنين، يوم 13 من نوفمبر المقبل، وضد ليسوتو، يوم 17 من الشهر ذاته.


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