أخبار تسر ملاك الإبل تصل لصغيرهم قبل كبيرهم قريبًا

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل، فهد بن حثلين، أن هناك أخبارًا سارة لملاك الإبل قريبًا.

وقال فهد بن حثلين: قريبًا بإذن الله أخبار تسر ملاك الإبل، تصل لصغيرهم قبل كبيرهم.

وفي وقت سابق، بشر فهد بن حثلين، ملاك الإبل، بتوجيه المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

واختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة شهر مارس الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث شهد مشاركة أول امرأة في سباقات الهجن، والتي كانت من خلال الأميرة جميلة بنت عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز.