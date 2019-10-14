أخضر البلياردو يُغادر إلى مصر

المواطن - واس

غادرت اليوم بعثة المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر التي ستنطلق غداً وتستمر حتى 23 من أكتوبر الجاري.

وسيخوض منتخب البلياردو 7 مسابقات وهي (فرق 8 كرات – فردي 8 كرات – فرق 9 كرات – فردي 9 كرات – زوجي 9 كرات) للكبار أما مسابقات الناشئين هي (فردي 9 كرات – فردي 8 كرات) كما تقرر أن يلعب منتخب السنوكر 5 مسابقات (فرق سنوكر – فردي سنوكر – فردي الـ6 كرات – فردي الماسترز ) للكبار أما مسابقات الناشئين هي (فردي سنوكر).

ويضم المنتخب السعودي للبلياردو اللاعبين عبدالرحمن العمار وَ عبدالله الشمري وَ خالد العتيبي وَ مهند الغميز ، ويمثل فئة الناشئين اللاعبين خالد الغامدي وَ محمد البلخي, فيما يمثل المنتخب السعودي للسنوكر كلاً من اللاعبين عمر العجلاني وَ أحمد عسيري وَ نزار عسيري وَ أسامه عمار ويمثل فئة الناشئين اللاعب أيمن العمري.

ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية للسنوكر محمد قازلي، يرافقه مدير الأداء الرياضي الكابتن منصور الخنفري والاداري خلف الرويلي.

وكان منتخبا البلياردو والسنوكر أقاما معسكرين تدريبيين لمدة أسبوعين رفعت من مستوى الأداء للاعبين استعداداً للمشاركة في البطولة .