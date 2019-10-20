أخضر الصالات إلى كأس آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 في تركمانستان، بعد تعادله ضد نظيره العماني بنتيجة 4/4.

ولعب أخضر الصالات ضد عمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات غرب آسيا، وسجل رباعية المنتخب الوطني عبدالإله العتيبي ومحسن فقيهي، وأحرز جوهر جماح هدفين.

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020، وبدأ مشواره بتحقيق فوز عريض على قطر بنتيجة 5/2، ما منح اللاعبين دفعة معنوية لمزيد من التألق، وخطف بطاقة التأهل.

وجاء تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه باستثناء مشاركته السابقة عام 2016 في أوزبكستان التي جاءت بديلًا عن منتخب الكويت بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي في الكويت.