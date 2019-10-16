أخضر الصالات يبدأ مشواره في تصفيات غرب آسيا اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في تصفيات غرب القارة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

ومن المقرر أن يواجه أخضر الصالات نظيره القطري اليوم، على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ويسعى المنتخب الوطني للظهور بشكل مميز في التصفيات، وخطف بطاقة التأهل.

ويتواجد المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات في المجموعة الثانية بتصفيات غرب القارة المؤهلة إلى كأس آسيا 2020، والتي تضم منتخبات لبنان، قطر وعمان.

ويتكون نظام التصفيات من مجموعتين، ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث، ويصعد الفائز إلى بطولة كأس آسيا 2020.