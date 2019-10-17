أخضر الصالات يختتم استعداداته لمباراة لبنان

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات لمواجهة نظيره اللبناني، في تصفيات غرب القارة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

ويلعب أخضر الصالات ضد نظيره اللبناني، مساء يوم غدٍ الجمعة، على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، حيث تحتضن البحرين التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 في تركمانستان.

واختتم لاعبو الأخضر، اليوم الخميس، تدريباتهم على صالة نادي الشباب البحريني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا الذي اجتمع قبل انطلاق التدريبات باللاعبين وطالبهم بالالتزام التكتيكي مع استغلال الفرص التي تسنح لهم في المباراة.

وانطلقت تدريبات المنتخب الوطني بعد ذلك، وتم تجهيز العناصر التي ستشارك في مباراة لبنان المقبلة، ورسم طريقة الخطة لمواجهة الغد.

وكان أخضر الصالات قد بدأ مشواره في تصفيات كأس آسيا 2020، بالفوز على قطر بنتيجة 5/2، وظهر لاعبو المنتخب الوطني بمستوى مميز خلال اللقاء.