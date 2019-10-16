أخضر الصالات يكتسح قطر بخماسية

المواطن - مروة نبيل

افتتح المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات مشواره في تصفيات غرب القارة المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020، بتحقيق فوز عريض على قطر.

ولعب أخضر الصالات ضد نظيره القطري اليوم، على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ونجح في الفوز بنتيجة 5/2، وظهر لاعبو المنتخب الوطني بمستوى مميز.

وسجل خماسية أخضر الصالات في قطر كل من؛ نواف العروان، جوهر جماح، وهدفين للاعب عبدالإله العتيبي، فيما أحرز العروان الهدف الخامس في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الثاني.

ويتواجد المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات في المجموعة الثانية بتصفيات غرب القارة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم منتخبات لبنان، قطر، وعُمان.

ويتكون نظام التصفيات من مجموعتين، ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث، ويصعد الفائز إلى بطولة كأس آسيا 2020.