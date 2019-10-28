أخضر المبارزة يختتم بطولة آسيا بنتائج سلبية

المواطن - واس

اختتم المنتخب السعودي لسلاح الأبية في المبارزة ، مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 سنة ، التي اختتمت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك ، بعد أن خسر من المنتخب التايلندي في منافسات الفرق ، حيث مثّل المنتخب جواد الداوود وفيصل عابد وأحمد آل حسين وعمر العكاس.

وفي منافسات دور الـ 32 خرج لاعب المنتخب السعودي لسلاح السايبر أحمد القديحي بعد خسارته أمس من التايلندي شوانق.

وأكد نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة المهندس عامر المبيض رضاه التام عن نتائج الأخضر السعودي في المنافسات الآسيوية ، قياساً بفترة الإعداد القصيرة لبعض اللاعبين ، مشيراً إلى أن طموح اتحاد المبارزة كبير وسيحقق أهدافه وفقاً للاستراتيجية المرسومة.

من ناحية أخرى، كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عددٍ من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال سموه خلال لقاءه بلاعبي المنتخب السعودي للسنوكر والمنتخب السعودي للمبارزة أنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى القاري والعالمي.

حضر التكريم معالي مساعد سمو الرئيس عبدالإله الدلاك، ووكلاء سمو الرئيس، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.