أخضر اليد يقص شريط طريقه في تصفيات آسيا المؤهلة لـ أوليمبياد 2020 غدًا
بمواجهة منتخب الهند

أخضر اليد يقص شريط طريقه في تصفيات آسيا المؤهلة لـ أوليمبياد 2020 غدًا

2019/10/16
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غداً الخميس مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان «طوكيو 2020م»، بمواجهة منتخب الهند عند الساعة 4:00 عصراً، في الدوحة، ويلعب فيها أخضر اليد ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجواره منتخبات قطر – الهند – هونغ كونغ».

ويتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.

واستعد أخضر اليد للتصفيات الآسيوية بدخوله معسكراً في سلوفينيا أستمر لمدة أسبوعين، وبعدها معسكراً في جمهورية مصر أستمر لمدة أسبوع ، بعد ذلك توجهوا إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات.


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