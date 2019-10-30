أخضر قوى الإعاقة للسيدات يصل الرياض بميداليتين برونزيتين

المواطن - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة (سيدات) إلى الرياض أمس بعد المشاركة في الدورة السادسة لرياضة المرأة في دول الخليج العربية التي أقيمت بالكويت وحقق من خلالها الأخضر ميداليتين برونزيتين.

وكان في استقبال البعثة بمطار الملك خالد الدولي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية بالإنابة بندر المغيصيب ومدير العلاقات العامة باللجنة عبدالله البرقاوي.



ونالت ناضا عبدالعزيز الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص بمسافة 55: 9 متر فيما حققت زهراء آل طالع برونزية رمي الجلة في مسابقات الإعاقة الحركية التصنيف 53 بالدورة .