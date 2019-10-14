أخضر 19 عامًا يُمطر شباك قيرغيزستان بخماسية وديًّا

المواطن - واس

تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا على ضيفه منتخب قيرغيزستان بنتيجة 5 – 1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن معسكر “الأخضر” الإعدادي في جدة، الذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وافتتح المنتخب الوطني التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب خليل العبسي، تلا ذلك هدف ثانٍ في الدقيقة 27 سجله اللاعب سلطان السريحي، في حين أضاف زميلهما محمد العوفي الهدف الثالث في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أضاف نواف العصيمي الهدف الرابع في الدقيقة 64، وسجل المنتخب الضيف هدفه الوحيد في الدقيقة 80، في حين اختتم عوض الناشري أهداف المباراة بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة 88 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: رائد أزيبي في حراسة المرمى، ونواف المطيري، وسعد الموسى، وخالد دغريري، ومحمد العوفي، وعوض الناشري، وباسل السيالي، ونواف العصيمي، وخليل العبسي، وهيثم عسيري، وسلطان السريحي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة “السادسة” التي تضم منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر مطلع الشهر المقبل.