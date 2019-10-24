أرسنال يقلب الطاولة على جيماريش ويفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز الجانرز بنتيجة 3/2.

أرسنال ضد فيتوريا جيماريش

وبدأت مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش بضغط من الضيوف، وأهدر ألميدا كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يهز ماركوس إدواردز شباك الجانرز في الدقيقة الثامنة.

وأطلق لاكازيت كرة قوية في الدقيقة العاشرة، ولكنها مرت بجوار القائم، وواصل الجانرز الضغط، وسدد سميث روي كرة مميزة في الدقيقة 16 من أحداث مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش إلا أنها اصطدمت بالمدافعين وخرجت إلى ركنية.

ونجح الجانرز في تسجيل التعادل عن طريق رأسية جابريل مارتينيلي في الدقيقة 32، ورد الضيوف سريعًا وهزوا الشباك بهدف ثان في الدقيقة 36 عن طريق برونو دوارتي، لينتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش بتقدم الفريق البرتغالي.

انتفاضة أرسنال

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الجانرز لتسجيل هدف التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يتمكن البديل نيكولاس بيبي من هز شباك الفريق البرتغالي في الدقيقة 80.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي، ونجح بيبي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93، ليقود الجانرز لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة.

وبعد مباراة أرسنال ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي، رفع الجانرز رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تذيل جيماريش الترتيب بدون نقاط.