أرسنال يُراقب نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع El Desmarque أن أرسنال ضمن أندية ترغب في ضم فاسكيز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وسيتنافس أرسنال مع باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي للتعاقد مع فاسكيز المُقدر ثمنه بـ17.2 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى لفاسكيز موسمان في عقده الحالي مع ريال مدريد.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية: أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر لاعب وسط النادي الباريسي.

وقالت تقارير صحافية إسبانية: إن نادي ريال مدريد عُرض عليه الفرصة للتعاقد مع جوليان دراكسلر على الرغم من اهتمام النادي الملكي بضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد أو الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويبحث باريس سان جيرمان عن التخلص من جوليان دراكسلر مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن اللاعب الألماني يُعاني من الإصابات المتكررة التي منعته من المشاركة بصورة منتظمة مع البي إس جي.