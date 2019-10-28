أرقام تجمع المملكة وسويسرا قبل انطلاق مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

وصل رئيس الاتحاد السويسري، أولي ماورر، والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس الأحد، في زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي سيقام في الرياض، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وترتبط المملكة وسويسرا بعلاقات وطيدة تمتد إلى القرن الماضي حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1927م، وتنامت مسيرة العلاقات بينهما منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، كما تواصل الحوار بين قيادتي البلدين من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسئولين في المملكة وسويسرا لإجراء المزيد من التنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بينهما في جميع المجالات ومختلف الميادين.

من هو أولي ماورر؟

أولي ماورر هو رئيس الاتحاد السويسري، ولد في 1 ديسمبر 1950 في مدينة واتزيكون التابعة مقاطعة زييورخ الناطقة بالألمانية، وينتمي إلى حزب الشعب السويسري، وهو من مكونات ائتلاف الوسط السويسري.

ودخل ماورر البرلمان في ديسمبر 2008 وانتخب رئيسًا في 5 ديسمبر 2012 وتسلم مهامه بداية العام 2013، ويعرف عنه حكمته ودبلوماسيته وتقاربه الكبير مع الاتحاد الأوروبي.

أرقام اقتصادية:

جدير بالذكر أن التبادل التجاري بين المملكة وسويسرا بلغ عام 2016م حوالي 10.3 مليار ريال، وتستهدف المملكة عبر مبادرة مستقبل الاستثمار حث رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.

كما تعتبر المملكة الشريك التجاري الثاني لسويسرا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وصلت قيمة الميزان التجاري بين البلدين إلى 3.2 مليار فرنك سويسري، بصادرات إلى المملكة بلغت نحو 2.8 مليار فرنك سويسري وواردات بنحو 440 مليون فرنك سويسري.

أما أكثر الصادرات السويسرية للمملكة تتمثل في المنتجات الصيدلانية والأحجار الثمينة والمجوهرات والآلات إضافة إلى الساعات، والقهوة، كما أنه توجد أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في المملكة توظف وتنقل المعرفة لعدد من الشباب السعودي.