أرقام لنتائج مسح الإنتاج الزراعي بالمملكة: بها أكثر من 25 مليون شجرة

المواطن - واس

عقدت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، لقاءً تعريفيًّا في مقرها بالرياض للإعلان عن نتائج “مسح الإنتاج الزراعي” ثالث المسوح الإحصائية الزراعية الجديدة، الذي يتمُّ من خلاله توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني).

وجرى خلال اللقاء التعريف بتفاصيل نتائج مسح الحيازات الزراعية ومسح المشاريع الزراعية المتخصصة التي أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية؛ نظرًا لأهمية توفير بيانات إحصائية عن القطاع الزراعي، ودعمًا لمتخذي القرار وراسمي السياسات في هذا القطاع.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي على أهمية هذا اللقاء الذي جميع وسائل الإعلام وعملاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي كونهم شركاء فعَّالين في تطوير العمل الإحصائي بالمملكة، مبينًا أهمية العمل التشاركي مع مستخدمي البيانات، وتعظيم سبل استخدامها للوصول للأهداف المرجوة.

وبين معاليه سعي الهيئة المستمر لسد فجوة الطلب المتزايد على البيانات الإحصائية وخصوصًا في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المملكة نموًّا متسارعًا وتطورًا غير مسبوق على جميع الأصعدة؛ الأمر الذي يحتم على الهيئة مواكبة هذا الحراك الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، إضافة إلى الشراكة القائمة مع جميع وسائل الإعلام لرفع الوعي الاحصائي، والتعاون في نشر البيانات الإحصائية التي تصدرها الهيئة للوصل لجميع عملائها والمعنيين بمنتجاتها الإحصائية.

وأظهرت نتائج مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018م أن إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة لعام 2017م قد بلغت (2.780.295) دونمًا، حُصد منها (2.639.983) دونمًا، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة (1.287.449) طنًّا؛ وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (70.1%) من إجمالي إنتاج الحبوب، أما الخضراوات المكشوفة فقد بلغت المساحة المزروعة بها (797.181) دونمًا، وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (88.3%) من إجمالي إنتاج الخضروات المكشوفة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المحمية بالمملكة (31.937.643) مترًا مربعًا، وبلغ إجمالي عدد البيوت المحمية (71.424) بيتًا محميًّا.

من جانب آخر أظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد أشجار النخيل بالمملكة بلغ (30.429.607) نخلات، وقد بلغت كمية إنتاج النخيل بالمملكة لعام 2017م (1.427.506) أطنان، واحتلَّ صنف الخلاص المرتبة الأولى من حيث عدد أشجار النخيل بالمملكة؛ إذ بلغ عدد أشجاره (7.743.878) نخلة، وجاء صنف السكري الأصفر في المرتبة الثانية؛ إذ بلغ عدد أشجاره (4.679.594) نخلة.

وكشفت نتائج المسح أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) بالمملكة قد بلغ (25.918.493) شجرة، وبلغ عدد المُثمِر منها (18.390.803) أشجار، حيث بلغ إجمالي كمية إنتاج الأشجار الدائمة (666264) طنًا.

وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع (88.8%) من إجمالي كمية إنتاج الأشجار الدائمة، وقد أتت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى؛ إذ شكَّلت نحو نصف عدد الأشجار الدائمة بالمملكة (عدا أشجار النخيل) وبلغ عددها (12.775.819) شجرة.

أما عن الثروة الحيوانية فقد أظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية قد بلغ (9.396.449) رأسًا، وتمثل الإناث الحلوب من إناث الضأن (سنة فأكثر) نسبة (57.7%)، أما من حيث السلالة فقد جاءت سلالة النعيمي الأعلى بين السلالات بنسبة بلغت (39.7%) من إجمالي عدد الضأن في المملكة.

في حين بلغ عدد الماعز في الحيازات الزراعية (3.607.524) رأسًا، وتمثِّل الإناث الحلوب من إناث الماعز (سنة فأكثر) نسبة (51.4%)، ومن حيث السلالة فإن نسبة السلالة المحليَّة هي الأعلى بين السلالات حيث بلغت (97.9%) من إجمالي عدد الماعز في المملكة.

وكشفت نتائج المسح أن إجمالي عدد الإبل في الحيازات الزراعية بلغ (487.823) رأسًا، وتمثِّل الإناث الحلوب من إناث الإبل (4سنوات فأكثر) نسبة (48.3%)، وكانت السلالة المحليَّة هي الأعلى بين السلالات، حيث بلغت نسبتُها (94.9%) من إجمالي عدد الإبل في المملكة.

من جانب آخر بلغ إجمالي عدد الأبقار في الحيازات الزراعية (30.891) رأسًا (علمًا بأنَّ هذه الأعداد لا تشمل أعداد الأبقار في مزارع الأبقار المتخصصة)، وتمثِّل الإناث الحلوب من إناث الأبقار (سنتين فأكثر) نسبة (54%)، وكانت السلالة المحلية هي الأعلى بين السلالات حيث بلغت ما نسبته (90%) من إجمالي عدد الأبقار في المملكة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء مستمرة في إصدار منتجات إحصائية جديدة تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وذلك وفقًا لخطتها التي تمَّ إعدادُها بالتشارك مع جميع المعنيين بالعمل الإحصائي من مقدمي ومستخدمي البيانات الإحصائية؛ تلبيةً للمتطلبات المحلية والدولية من البيانات والمؤشرات.