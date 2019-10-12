أزمات لن تُثير قلق الأزرق قبل مباراة الهلال وضمك

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال حاليًا تدريبات قوية وذلك استعدادًا لـ مباراة الهلال وضمك المقرر إقامتها في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

وقبل إقامة مباراة الهلال وضمك، تعرض اللاعب السوري عمر خربين مهاجم الأزرق للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب السوري في مباراة جزر المالديف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان خربين تعرض لالتواء في مفصل القدم خلال مباراة سوريا والمالديف مما يعني غيابه عن نادي الهلال لمدة تصل إلى شهر وبالتالي فإن مشاركته في لقاء الهلال وضمك ستكون مستحيلة.

كذلك تعرض بعض من لاعبي الأزرق المتواجدين مع المنتخب السعودي لحملة من التشكيك حول وطنيتهم وذلك قبل إقامة مباراة الهلال وضمك، حيث قال بعض النقاد الرياضيين أن هناك لاعبين في الهلال يتعمدون الظهور بالإصابة من أجل الغياب عن مباريات الأخضر.

أزمات إصابة اللاعبين مثل عبدالله المعيوف ومحمد كنو وعمر خربين بالإضافة إلى وجود حملة تشكيك ضد لاعبي الأزرق لن تُثير قلق الفريق الهلالي الذي يسعى إلى خوض مباراة الهلال وضمك بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة عشر في صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر بعد إقامة مباراة الهلال وضمك، دخول الفريق الهلالي في استعداد خاص لمواجهة السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الفريق الهلالي فاز على الاتفاق في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل خوض لقاء الهلال وضمك.

وسيغيب اللاعب محمد كنو عن الأزرق في مباراة الهلال وضمك وعن مباراة السد القطري، كما سيغيب عن المباراة النهائية للزعيم في آسيا في حالة التأهل، حيث يحتاج كنو للراحة التي تصل مدتها لستة أسابيع.