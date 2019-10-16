أزمة بسبب ملعب الكلاسيكو الإسباني

المواطن - مروة نبيل

تسعى رابطة الدوري الإسباني لنقل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من ملعب كامب نو إلى سانتياجو برنابيو معقل المرينغي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الليغا تريد نقل كلاسيكو الدور الأول إلى ملعب سانتياجو برنابيو، على أن يُقام لقاء الدور الثاني في “كامب نو”، في ظل الاحتجاجات السياسية التي تشهدها مدينة برشلونة حاليًا.

وأشارت “ماركا” إلى أنه الكلاسيكو الإسباني كان من المقرر إقامته في تمام الواحدة ظهرًا، ما يتوجب على ريال مدريد السفر في اليوم السابق له، والمبيت في برشلونة، الأمر الذي يُصعب المهمة على الأمن.

وأكدت الصحفية الإسبانية، أن ريال مدريد وبرشلونة يرفضان نقل المباراة إلى معقل المرينغي، رغم الأحداث الجارية، خاصة أن هذا الطلب كان مفاجئًا لجميع الأطراف، ومنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضافت “ماركا”: “أمام برشلونة وريال مدريد حتى الاثنين المقبل، لتقديم الدوافع المناسبة للرفض، رغم أن القرار ليس بأيدي الناديين، ومن الممكن تغيير الملعب حتى لو رفضا”.

ويرى مسؤولو ريال مدريد أنه إذا كانت هناك مشاكل أمنية، فيتوجب تأجيل الكلاسيكو، وليس نقله، وأبدوا تمسكهم بالجدول المحدد لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.