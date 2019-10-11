أزمة تُثير غضب محاربي الصحراء بعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

المواطن - محمد سمعه

أبدى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري ولاعبي منتخب محاربي الصحراء استياءهم الشديد من تعرض اللاعب هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري، للاعتداء من قبل أحد الصحافيين عقب نهاية مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية الودية.

وبدأت القصة عندما رفض هشام بوداوي الإدلاء بأي تصريحات صحافية بعد نهاية مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، ليقوم أحد الصحافيين بسب اللاعب وتوجيه لفظ نابي له.

وعلى الفور أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم غضبه من تصرف الصحافي تجاه اللاعب هشام بوداوي بعد نهاية مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحافي الذي سب اللاعب.

وكانت مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء أُقيم على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البُليدة الجزائرية.

وبعد نهاية مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، يستعد المنتخب الجزائري لخوض أولى مبارياته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، حيث يُواجه المنتخب الزامبي يوم 11 نوفمبر ضمن لقاءات المجموعة الثامنة.

وقبل إقامة مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية، كان المنتخب الجزائري تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على المنتخب السنغالي يوم 19 يوليو الماضي في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي، حيث سجل اللاعب بغداد بونجاح هدف الفوز لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

ويستعد المنتخب الجزائري بعد نهاية مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية لمواجهة منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون العام بعد المقبل.