أزمة ثالثة بين #النصر و #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، تأجيل مباراة النصر والفيصلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إثارة الكثير من الجدل حول تأجيل موعد المباراة.

وأوضحت التقارير أن إدارة الفيصلي متمسكة بعدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة؛ تحسبًا لـ حدوث أزمة في جدول الفريق العنابي.

وأتى قرار لجنة المسابقات مخالف لما يتمناه النادي الفيصلي، ليتسبب في أزمة ثالثة بين النصر والفيصلي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الأزمة الأولى بين النصر والفيصلي، بدأت عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

أما الأزمة الثانية فكان إصرار الفيصلي على عدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة، حيث رفض العالمي خوض المباراة في المجمعة بعد غلق ملعبي الملك فهد والملز استعدادًا لموسم الرياض.

وجاءت الأزمة الثالثة عندما كشف فهد المدلج رئيس الفيصلي أنه تفاجأ بتأجيل مباراة فريقه ضد النصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل”.

وأصبح من المقرر إقامة مباراة النصر والفيصلي يوم 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.