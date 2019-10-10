أزمة حمدالله والمنتخب المغربي .. عرض مستمر

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر أزمة جديدة مع المنتخب المغربي، وذلك بعد أن رفض تنفيذ استدعاء المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي الحالية.

وكشف مصطفى حجي مساعد المدرب في الجهاز الفني لأسود الأطلس، أن المدير الفني استدعى حمدالله لكن الأخير رفض بحجة عدم استعداده للانضمام إلى أسود الأطلس.

وجاءت تصريحات مصطفى حجي ردًا على رسالة حمدالله التي قالها بالأمس عبر حسابه في الإنستجرام حيث قال بأنه لم يتلق أي دعوة من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الفترة الحالية.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أكد خلال مؤتمر صحافي أنه استدعى حمدالله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمدالله رفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

وأكد خليلوزيتش أنه لن يستدعي حمدالله للمنتخب المغربي مجددًا، مضيفًا أن من يرفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لن يُفكر فيه.

يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى لحمدالله؛ حيث انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت بمصر؛ مما جعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستبعده من قائمة المغرب التي شاركت في البطولة.

وعانى حمدالله مؤخرًا من هبوط في المستوى مع نادي النصر منذ انطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ليبيا والجابون يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في فترة التوقف الدولي الحالية.