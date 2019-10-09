أزمة رواتب في الأمم المتحدة!

المواطن - متابعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، من أن المنظمة قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل إذا لم تسدد الدول الأعضاء ما عليها.

وقال غوتيريش للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدًا إنه لولا عمله منذ يناير لخفض الإنفاق لما “توفرت لنا السيولة لتنظيم” الاجتماع السنوي لزعماء العالم الشهر الماضي.

وأضاف “هذا الشهر سنصل إلى أكبر عجز خلال عشر سنوات. نحن أمام خطر… دخول نوفمبر دون مال كافٍ لتغطية الرواتب. أعمالنا وإصلاحاتنا في خطر”.

والولايات المتحدة أكبر مساهم ومسؤولة عن 22% من الميزانية الاعتيادية التي تتجاوز 3.3 مليار دولار في 2019 وتغطي الأعمال في الشؤون السياسية والإنسانية ونزع السلاح والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاتصالات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا غير عادل في تكاليف الأمم المتحدة ودعا إلى إصلاح المنظمة الدولية.