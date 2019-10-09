أزمة مباراة النصر وأحد تكشف كواليس صادمة .. وتضع اتحاد القدم بمأزق

المواطن - محمد سمعه

عادت أزمة مباراة النصر وأُحد التي أُقيمت في يناير بالموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الأضواء من جديد بعدما كشف الإعلامي ماجد التويجري كواليس أزمة نقل المباراة وتغيير موعدها.

وكان عادل البطي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في الـ25 من يناير الماضي التقدم باستقالته من منصبه بسبب نقل مباراة النصر وأحد وتغيير موعدها دون الرجوع إليه في حادثة أثارت أزمة وقتها حول ضرورة معرفة هوية من يُدير لجنة المسابقات.

وقال ماجد التويجري: هل تتخيلون أنه بعد استقالة عادل البطي عُرض على خالد المقرن وأحمد العقيل رئيس الشباب السابق منصب رئيس لجنة المسابقات مقابل التوقيع على خطاب نقل مباراة النصر وأحد بتاريخ سابق.

وأضاف التويجري: “أتحدى المقرن أو العقيل يظهرا لينفيا ما ذكرته والمعلومة مؤكدة مليون بالمئة”.

ويبدو أن التصريحات أغضبت عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر الذي قال: إن صح ما ذكره الزميل ماجد التويجري فهذا فساد علني ويجب أن تتدخل الجهات القضائية.

وتابع ابن زنان: مَن وافق على توقيع خطاب نقل مباراة النصر وأحد، ومَن قبل بالمنصب؟

وأضاف ابن زنان: من أصدر القرار ورئيس اللجنة ونائبه لم يعلما بشيء، وبعض الأسماء لازالت موجودة في اتحاد القدم ويجب التحقيق مع الجميع، ما يحدث مهزلة ولا زالت المهازل مستمرة.

وجاء قرار استقالة عادل البطي بسبب البيان الذي صدر بشأن نقل مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة المسابقات، قد أصدرت بيانًا رسميًا، مساء يوم الخميس 24 يناير الماضي، بنقل مباراة النصر وأُحد من استاد الملك فهد الدولي، وإقامتها على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 6:20 مساء الاثنين 28 يناير، بدلًا من يوم الأحد 27 يناير.

وفاز النصر وقتها على أحد يوم 28 يناير برباعية دون رد.