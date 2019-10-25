أزهر للاعبي #الوحدة : أثق بقدراتكم والقادم أفضل

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة ضد الشباب، متمنيًا تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

وقال أزهر عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل الإيجابيات نطورها والسلبيات نتلافاها بإذن الله.. مبارك لشقيقنا نادي الشباب وحظ أوفر للفرسان نثق بقدراتكم والقادم أفضل بمجهود الأبطال بإذن الله”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد خسر ضد الشباب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الوحدة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.