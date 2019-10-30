أسباب تُحفز #الهلال لخطف نقاط #الفتح

المواطن - مروة نبيل

يرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال شعار لا بديل عن الفوز ضد الفتح خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسباب تُحفز الهلال:

وأكد الإعلامي خالد العقيلي أن هناك أكثر من سبب يُحفز الزعيم للتغلب على النموذجي، وقال: “الهلال سيسعى لتجاوز خسارتي السد والنصر بالفوز على الفتح خاصة أنه مليء بالنجوم”.

وتابع العقيلي تصريحاته خلال برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “والمنطق يقول إن الهلال سيفوز على الفتح، خاصة أنه يعيش أوضاع صعبة هذا الموسم”.

وشدد الناقد الرياضي غرم العمري على أهمية فوز الزعيم على النموذجي، وقال: “الهلال تعرض لفقد الثقة بعد خسارتي السد والنصر وهو بحاجة للفوز على الفتح من أجل إعادة الثقة قبل النهائي الآسيوي”.

وعلق المحلل الفني خالد السعود على مواجهة الزعيم والنموذجي قائلًا: “على الورق الهلال الأقرب للفوز على الفتح.. آخر 5 مواجهات للهلال بملعب الفتح حقق الانتصار بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة”.