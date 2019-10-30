أسباب تُحفز #الهلال لخطف نقاط #الفتح
ضمن منافسات الجولة التاسعة

أسباب تُحفز #الهلال لخطف نقاط #الفتح

2019/10/31
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال شعار لا بديل عن الفوز ضد الفتح خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسباب تُحفز الهلال:

وأكد الإعلامي خالد العقيلي أن هناك أكثر من سبب يُحفز الزعيم للتغلب على النموذجي، وقال: “الهلال سيسعى لتجاوز خسارتي السد والنصر بالفوز على الفتح خاصة أنه مليء بالنجوم”.

وتابع العقيلي تصريحاته خلال برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “والمنطق يقول إن الهلال سيفوز على الفتح، خاصة أنه يعيش أوضاع صعبة هذا الموسم”.

وشدد الناقد الرياضي غرم العمري على أهمية فوز الزعيم على النموذجي، وقال: “الهلال تعرض لفقد الثقة بعد خسارتي السد والنصر وهو بحاجة للفوز على الفتح من أجل إعادة الثقة قبل النهائي الآسيوي”.

وعلق المحلل الفني خالد السعود على مواجهة الزعيم والنموذجي قائلًا: “على الورق الهلال الأقرب للفوز على الفتح.. آخر 5 مواجهات للهلال بملعب الفتح حقق الانتصار بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة”.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • مدرب #الفتح : نسعى للعودة أمام #الهلال
    •
  • غوليرمي يخطف الأنظار مع #الوحدة
    •
  • فوز #النصر أعاد الحياة للدوري
    •
  • في محيط الرعب.. ديربي الرياض وتكريم العويران بعدسة “المواطن”
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :