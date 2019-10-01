أسبريا والحمدان يقودان الشباب ضد شبيبة الساورة
ضمن منافسات كأس محمد السادس

أسبريا والحمدان يقودان الشباب ضد شبيبة الساورة

2019/10/01
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون عن تشكيلة الليوث الرسمية لمباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري على إستاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الشباب ضد شبيبة الساورة

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة اليوم كالتالي؛ عبدالله العويشير، متعب المفرج، محمد سالم، محمد البقعاوي، عبدالله الشامخ، عبدالملك الخيبري، ناصر العمران، تركي العمار، سيباستياو، دانيلو أسبريا وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة اليوم، فاروق بن مصطفى، ألفريد ندياي، عبدالملك الشمري، عبدالمجيد الصليهم، حسن القيد، كريستيان جوانكا ومحمد السهلاوي.

وكان نادي الشباب قد نجح في تحويل تأخره بهدف ضد شبيبة الساورة الجزائري إلى فوز بنتيجة 3/1 في ذهاب دور الـ32، وسجل ثلاثية الليوث سيبا جونيور، عبدالله الحمدان، ودانيل أسبريا.


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