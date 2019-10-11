أسبوع الفيفا يُربك حسابات #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال خبرًا صادمًا بتعرض اللاعب السوري عمر خربين للإصابة في القدم، خلال مباراة منتخب بلاده بالأمس أمام جزر المالديف في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويخشى نادي الهلال من أسبوع الفيفا أو فترة التوقف الدولي، حيث ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد لاعبي الهلال للإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وأُصيب عمر خربين خلال مباراة جزر المالديف بالتواء في مفصل القدم ولم يتم بعد تحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

ويستعد نادي الهلال لخوض مباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو في بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي السد القطري.

وفي حال غياب عمر خربين لفترة طويلة عن الهلال فسيفقد الفريق الهلالي عنصرًا فعالًا في هجوم الفريق، حيث شكل ثنائي مميز مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالفترة الأخيرة.

وتعرض بعض من لاعبي الهلال الذين يشاركون مع المنتخب السعودي للتشكيك؛ وذلك بسبب عدم تقديم البعض منهم لمستوى قوي مع المنتخب، كما يفعل مع الهلال، بينما تم انتقاد البعض الآخر بسبب غيابه مدعيًا الإصابة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي تركي السهلي الذي قال: محمد البريك أداؤه مع الأخضر ليس بنفس القوة مع نادي الهلال، وكذلك هتان باهبري له العذر حول أدائه مع الأخضر؛ لأنه ليس أساسيًّا في نادي الهلال، وهناك عناصر أفضل منه بالتشكيل، أما ياسر الشهراني الوحيد الذي يُقدم أداءً ثابتًا سواء في الأخضر أو مع الهلال.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح في تغريدة سابقة عبر تويتر: إصابة مجموعة من لاعبي الهلال “صدفة” السبب هو الهروب من منتخب الوطن كالعادة.