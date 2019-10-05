أستاذ جيولوجيا عن الانبعاثات الدخانية بحائل: علامة براكين قد تنشط

المواطن - حائل

تسبب انبعاث أدخنة من بين الصخور وشقوق الأرض في موقع تابع لمنطقة حائل في تساؤلات عديدة عن الأسباب.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود ومستشار نفط، بعد المشهد المصور في حائل إلى دراسة الظاهرة جيولوجيا، بحسب “العربية”.

وأضاف أن منطقة حائل تشهد العديد من الحرات البركانية الشهيرة والمعروفة، كما في حرة الهتيمة جنوب حائل، وهي صخور بركانية من البراكين الخامدة.

وقال ابن لعبون: “ما سُجل في حائل من ظاهرة تنشط في أي وقت، لقربها من الحرة، ولوجود تشققات وصدوع أرضية عميقة قريبة من صخور الصهارة المائعة في عمق الأرض، ومياهها ساخنة وتنبعث منها أبخرة تصل من خلال الشقوق إلى السطح”.

وشدد على ضرورة كشف الموقع، ودراسته باستفاضة حتى يتم معرفة مصدرها، وحقيقته ما إذا كان هناك خطر محتمل مستقبلي في هذا الموقع، وبالتالي توقع جميع الاحتمالات.

وأضاف ابن لعبون: “يجب أن تتحرك الجهات المهتمة في السعودية نحو الموقع ودراسته وفهم طبيعة الأرض وعلاقتها بالبراكين، فهي علامة من علامات البراكين التي قد تنشط في أي وقت”.

وختم حديثه قائلًا: “حائل تحيط بها البراكين الخامدة من آلاف السنين، في مواقع مختلفة عبر الحرات المشهورة والمعروفة فيها، وتشترك مع منطقة المدينة المنورة في بعضها”.