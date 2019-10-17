أسطورة بايرن ميونيخ يُقلل من قيمة نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

قال الألماني لوثر ماتيوس نجم الكرة الألمانية وبايرن ميونيخ الألماني الأسبق، إنه لا يجب على البايرن التحرك للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ونقلت إذاعة Sport 1 الألمانية تصريحات ماتيوس الذي قال: كريستيان إيركسن أحبطني وأرى أنه لن يُفيد بايرن ميونيخ، لذلك أتمنى من البايرن عدم التحرك للتعاقد معه.

وتابع ماتيوس: فنيًا إيركسن لاعب مميز وصانع ألعاب رائع لكنه بطيء للغاية، وأولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ أخبرني أنه لا يريد صانع لعب، ولدينا في البايرن فيليب كوتينيو مع وجود نية لشراء كاي هافرتز.

وأضاف ماتيوس: كما قلت إيركسن لن يكون اللاعب المناسب لبايرن ميونيخ.

وسبق لريال مدريد الإسباني أن اهتم بضم إيركسن في حال قرر مغادرة توتنهام.