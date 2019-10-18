أسطورة فرنسا وأرسنال هنري يجتمع بعشاقه في المملكة .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

حرص الفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق، على الحضور في جلسة خاصة للمرة الأولى في المملكة؛ وذلك لمقابلة عشاقه خلال فعاليات تنوين إثراء.

ونشر الحساب الرسمي لـ إثراء عبر تويتر صورًا من مقابلة هنري لمحبيه مع قيامه بشرح بعض الخطط الخاصة بعالم كرة القدم، ثم تطرق للحديث أيضًا عن فتراته في الساحرة المستديرة مع أندية موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

ومن المنتظر تقديم هنري لمحاضرة غدًا السبت في مسرح إثراء.

وتُوج تيري هنري بلقب كأس العالم عام 1998 مع منتخب فرنسا بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة في عام 2009.