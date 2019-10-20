أسطورة فرنسا يكشف نصائحه لتطوير الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

وجه الفرنسي تيري هنري نجم المنتخب الفرنسي ونادي أرسنال الإنجليزي السابق عدة نصائح للمسؤولين عن الكرة السعودية من أجل تطويرها مع تطوير أداء اللاعب السعودي.

وتحدث هنري قائلًا: أنصح المسؤولين عن الكرة السعودية بضرورة استقدام الكفاءات الفنية العالية، مع الاهتمام بالناشئين من أجل تنمية مهاراتهم.

وأضاف نجم الكرة الفرنسية السابق: اللاعب السعودي لديه قدرة على التطور وهذا يحدث عند توفير البيئة المناسبة.

وحرص الفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق مؤخرًا، على الحضور في جلسة خاصة للمرة الأولى في المملكة؛ وذلك لمقابلة عشاقه خلال فعاليات تنوين إثراء.

وألقى هنري محاضرة أمس السبت عن تاريخه مع كرة القدم بالإضافة إلى أبرز اللحظات التي واجهته كلاعب مع الأندية التي لعب لها ومع المنتخب الفرنسي.

وتُوج تيري هنري بلقب كأس العالم عام 1998 مع منتخب فرنسا بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة في عام 2009.

وقبل قدوم تيري هنري، كانت المملكة استضافت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي ألقى بدوره محاضرة عن خبراته في عالم التدريب.