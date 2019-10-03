أسعار الذهب تستقر مع ترقب السوق لتقرير الوظائف الأمريكية

المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس دون أن تسجل تغيرا يذكر، عقب أن قفزت بما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات لقياس مدى متانة الاقتصاد الأمريكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1498.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.90 دولار للأوقية.

وقفز المعدن الأصفر 1.4 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن تسبب تقرير مخيب للتوقعات بشأن التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الأمريكي في إثارة قلق المستثمرين الذين تنتابهم بالفعل مخاوف بشان تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.