أسعار النفط اليوم تنخفض بنسبة 0.1%

أسعار النفط اليوم تنخفض بنسبة 0.1%

2019/10/30
الساعة 1:28 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار سبعة سنتات أو نسبة 0.1% إلى 61.52 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام اليوم بمقدار 15 سنتاً أو نسبة 0.3% إلى 55.39 دولاراً أمريكياً.


‎وسوم

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