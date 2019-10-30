أسعار النفط اليوم تنخفض بنسبة 0.1%

المواطن - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار سبعة سنتات أو نسبة 0.1% إلى 61.52 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام اليوم بمقدار 15 سنتاً أو نسبة 0.3% إلى 55.39 دولاراً أمريكياً.