أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بضعف الطلب

المواطن - واس

شهدت أسعار النفط اليوم، تراجعًا في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 61 دولارًا للبرميل، وكان خام القياس العالمي قد ارتفع 2.5 بالمئة أمس الأربعاء ليبلغ عند التسوية 61.17 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 55.65 دولارًا للبرميل، فيما أنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعًا 3.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام، ونزول واردات النفط، مما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين يوم أمس الأربعاء.