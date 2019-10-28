أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق صيني أمريكي وشيك

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل آمال بشأن اتفاق تجارة صيني أمريكي لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 26 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.28 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 56.86 دولار للبرميل، وكان كلا الخامين قد نزل حوالي 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى التوقيع على جزء كبير من اتفاق التجارة مع الصين قبيل الموعد المقرر لكنه لم يوضح أكثر بشأن الموعد.

وقال ترامب للصحفيين: ”نتطلع على الأرجح إلى أن يكون توقيع جزء كبير جدًا من اتفاق الصين قبل الموعد المقرر.. سنطلق عليه “المرحلة الأولى” لكنه جزء كبير جدا“.