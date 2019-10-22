أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

2019/10/23
الساعة 1:37 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أشارت الصين إلى تقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتًا، أو 1.3 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 85 سنتًا، أو 1.6 بالمائة، إلى 54.16 دولار للبرميل.

وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشنغ يوم الثلاثاء: إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدمًا في محادثاتهما التجارية وإن أي مشاكل يمكن حلها ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وأن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.


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