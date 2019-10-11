أسعار النفط تقفز 2.3 %

المواطن - واس
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولاراً أمريكياً.
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولاراً أمريكياً.
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