أسعار النفط تقفز 2.3 %

المواطن - واس

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولاراً أمريكياً.

وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولاراً أمريكياً.