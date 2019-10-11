أسعار النفط تقفز 2.3 %

أسعار النفط تقفز 2.3 %

2019/10/11
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولاراً أمريكياً.


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