أسعار النفط تهبط حوالي 1 % مع تزايد القلق بشأن الطلب العالمي

أسعار النفط تهبط حوالي 1 % مع تزايد القلق بشأن الطلب العالمي

2019/10/22
الساعة 1:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط حوالي 1%، يوم أمس الاثنين، وسط دلائل على استمرار وفرة المعروض العالمي من الخام، فضلًا عن بواعث قلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 46 سنتًا، أو 0.77 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 58.96 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتًا، أو 0.87 بالمائة، لتغلق عند 53.31 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين كبير محللي الطاقة في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: ”المتعاملون ما زالوا يراهنون على تباطؤ الاقتصاد العالمي وهم مقتنعون بأن هذا سيؤدي إلى وفرة في المعروض من النفط“.


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