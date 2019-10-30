أسماء الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء غدًا بـ أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

استجابة لتوجيه خادم الحرمين.. تقام غدًا صلاة الاستسقاء في جوامع أحد رفيدة؛ وذلك تأسيًا واتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر، وإنفاذًا للأمر الملكي الكريم رقم ١٣٥٤٤ بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ للهجرة، المتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس، الموافق الثالث من شهر ربيع الأول لهذا العام.

وتم تجهيز الجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء بمحافظة أحد رفيدة، وهي:

١- جامع ابن صمان.

٢- جامع والدة ابن جار الله بآل بريد.

٣- جامع وسط المحافظة.

٤- جامع النهج الصالح.

٥- جامع البصيلي.

٦- جامع أبو بكر الصديق بعبيان آل لشواط.

٧- جامع القدس بالصوامع.

٨- جامع الدرب.

٩- جامع لزمة.

نسأل الله أن يغيث العباد والبلاد.